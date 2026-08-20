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Наслідки російського удару по Київщині, фото: ДСНС
На Київщині зросла кількість постраждалих через російський обстріл (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n215736-na-kyyivschyni-zrosla-kilkist-postrajdalyh-cherez-rosiyskyy-obstril-foto.htmlРакурс
На Київщини до восьми людей зросла кількість постраждалих через російську атаку.
Про це сьогодні, 20 серпня, вдень повідомила прес-служба ДСНС.
Росіяни вчетверте за добу атакували логістичну інфраструктуру Київщини, — розповіли у ДСНС.
Зазначається, що
- у Броварському районі триває ліквідація пожежі на одному з підприємств паливної інфраструктури. На іншій локації рятувальники проводять розбір та проливання конструкцій;
- на Бориспільщині також ліквідовують наслідків ворожої атаки на об'єкти логістичної інфраструктури. На трьох локаціях гасять пожежі, ще на одній — ліквідували, наразі там проводяться аварійно-відновлювальні роботи.
Наразі відомо про одну загиблу людину, — додали у ДСНС.