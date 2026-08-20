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Ракурс
Последствия российских ударов по Славянску, фото: Донецкая ОВА

Рашисты ударили по магазину в Славянске — есть раненые (ФОТО, ВИДЕО)

20 авг 2026, 16:40
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Російські загарбники сьогодні, 20 серпня, о 08.20 атакували безпілотниками місто Слов’янськ на Донеччині.

Сталося влучання у магазин у житловому мікрорайоні, виникла пожежа. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомили очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Поранені троє людей, усім надана медична допомога.

Наслідки російських ударів по Слов’янську, фото: Донецька ОВА

Источник: Ракурс


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