Последствия российских ударов по Славянску, фото: Донецкая ОВА

https://racurs.ua/n215737-rashisty-udarili-po-magazinu-v-slavyanske-est-ranenye-foto-video.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 20 серпня, о 08.20 атакували безпілотниками місто Слов’янськ на Донеччині.

Сталося влучання у магазин у житловому мікрорайоні, виникла пожежа. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомили очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Поранені троє людей, усім надана медична допомога.