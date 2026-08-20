Наслідки російських ударів по Слов’янську, фото: Донецька ОВА

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Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 20 серпня, о 08.20 атакували безпілотниками місто Слов’янськ на Донеччині.

Сталося влучання у магазин у житловому мікрорайоні, виникла пожежа. Про це на своїх сторінках у соцмережах повідомили очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін та начальник Слов’янської МВА Вадим Лях.

Поранені троє людей, усім надана медична допомога.