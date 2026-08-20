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Ракурс
Ольга Стефанишина, фото: пресс-служба офиса Вицепремьер-министра

Апелляционная палата ВАКС оставила Стефанишиной залог в 6 млн грн

20 авг 2026, 19:29
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Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила захисту колишнього віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, екс-посла України у США Ольги Стефанішиної та залишила їй запобіжний захід у вигляді 6 млн грн застави.

Таким чином, ухвала слідчого суді ВАКС від 6 серпня залишається в силі. Про це сьогодні, 20 серпня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила Апеляційна палата ВАКС.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що застава за підозрювану вже внесена, на неї покладено низку процесуальних обов’язків, зокрема:

  • прибувати за викликом до детективів, прокурора та суду;
  • повідомляти про зміну місця свого проживання;
  • утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб.

Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні (ч. 2 ст. 366−2, ст. 368−5 Кримінального кодексу).

Источник: Ракурс


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