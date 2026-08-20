Апеляційна палата ВАКС залишила Стефанішіній заставу у 6 млн грн

Ольга Стефанішина, фото: прес-служба офісу Віцепрем'єр-міністерки

https://racurs.ua/ua/n215742-apelyaciyna-palata-vaks-zalyshyla-stefanishiniy-zastavu-u-6-mln-grn.html

Ракурс

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовила захисту колишнього віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, екс-посла України у США Ольги Стефанішиної та залишила їй запобіжний захід у вигляді 6 млн грн застави.

Таким чином, ухвала слідчого суді ВАКС від 6 серпня залишається в силі. Про це сьогодні, 20 серпня, на своїй Фейсбук-сторінці повідомила Апеляційна палата ВАКС.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторони захисту. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що застава за підозрювану вже внесена, на неї покладено низку процесуальних обов’язків, зокрема:

прибувати за викликом до детективів, прокурора та суду;

повідомляти про зміну місця свого проживання;

утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб.

Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні (ч. 2 ст. 366−2, ст. 368−5 Кримінального кодексу).