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Последствия падения обломков БпЛА в Киеве 20 августа, фото: ГСЧС

Последствия падения обломков БпЛА в Голосеевском районе показала ГСЧС (ФОТО, ВИДЕО)

20 авг 2026, 20:54
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У Києві сьогодні, 20 серпня, внаслідок російської атаки сталося загоряння покрівлі офісної будівлі у Голосіївському районі.

Є загиблі та поранені. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Під час гасіння пожежі площею 400 кв. м вогнеборці виявили тіло однієї загиблої людини. Ще двоє осіб дістали поранення, — розповіли у ДСНС.

Також продовжуються роботи на місці обстрілу у Солом’янському районі, де пошкоджень зазнали дев’ятиповерхівка та прилеглі житлові будинки.

У ДСНС зазначають, що загалом кількість загиблих унаслідок сьогоднішніх російських атак по Києву зросла до 16 осіб.

Раніше сьогодні мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що в Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА сталося загоряння в будівлі бізнес-центру. На місці події виявили одного загиблого та двох поранених.

Згодом Кличко повідомив, що у Голосіївському районі внаслідок падіння уламків БпЛА є загоряння ще за однією адресою — на території нежитлової забудови.

Один поранений у Голосіївському районі, де гасять пожежу на території нежитлової забудови. Медики надають допомогу, — зазначив він.

Источник: Ракурс


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