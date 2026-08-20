Виталий Кличко, фото: t.me/vitaliy_klitschko

https://racurs.ua/n215748-v-kieve-na-meste-padeniya-vtorogo-drona-obnarujili-telo-pogibshego-klichko.html

Ракурс

У Голосіївському районі Києва, на місці падіння уламків БпЛА, котре призвело до пожежі на території нежитлової забудови, виявили загиблого.

Про це сьогодні, 20 серпня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок цієї ворожої атаки.

Прес-служба КМДА повідомляє, що через спричинену російською атакою пожежу у нежитловому приміщенні, у Голосіївському районі спостерігається тимчасове погіршення стану повітря

До поліпшення ситуації зі станом повітря киянам рекомендують:

зачинити вікна;

обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;

підтримувати водний баланс та пити достатньо води;

за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим роботи.

До цього у Голосіївському районі за іншою адресою через падіння уламків дрона спалахнула пожежа покрівлі адміністративної офісної будівлі окремими осередками на площі 400 кв. м. Її вогнеборці ліквідували о 19.03. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Києва.

На місці події було виявлено тіло однієї загиблої особи, ще двоє - постраждали.