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Виталий Кличко, фото: t.me/vitaliy_klitschko

В Киеве на месте падения второго дрона обнаружили тело погибшего — Кличко

20 авг 2026, 22:25
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У Голосіївському районі Києва, на місці падіння уламків БпЛА, котре призвело до пожежі на території нежитлової забудови, виявили загиблого.

Про це сьогодні, 20 серпня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок цієї ворожої атаки.

Прес-служба КМДА повідомляє, що через спричинену російською атакою пожежу у нежитловому приміщенні, у Голосіївському районі спостерігається тимчасове погіршення стану повітря

До поліпшення ситуації зі станом повітря киянам рекомендують:

  • зачинити вікна;
  • обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
  • підтримувати водний баланс та пити достатньо води;
  • за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим роботи.

До цього у Голосіївському районі за іншою адресою через падіння уламків дрона спалахнула пожежа покрівлі адміністративної офісної будівлі окремими осередками на площі 400 кв. м. Її вогнеборці ліквідували о 19.03. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Києва.

На місці події було виявлено тіло однієї загиблої особи, ще двоє - постраждали.

Источник: Ракурс


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