У Києві на місці падіння другого дрона виявили тіло загиблого — Кличкоhttps://racurs.ua/ua/n215748-u-kyievi-na-misci-padinnya-drugogo-drona-vyyavyly-tilo-zagyblogo-klychko.htmlРакурс
У Голосіївському районі Києва, на місці падіння уламків БпЛА, котре призвело до пожежі на території нежитлової забудови, виявили загиблого.
Про це сьогодні, 20 серпня, ввечері у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок цієї ворожої атаки.
Прес-служба КМДА повідомляє, що через спричинену російською атакою пожежу у нежитловому приміщенні, у Голосіївському районі спостерігається тимчасове погіршення стану повітря
До поліпшення ситуації зі станом повітря киянам рекомендують:
- зачинити вікна;
- обмежити тривале перебування на відкритому повітрі;
- підтримувати водний баланс та пити достатньо води;
- за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимальний режим роботи.
До цього у Голосіївському районі за іншою адресою через падіння уламків дрона спалахнула пожежа покрівлі адміністративної офісної будівлі окремими осередками на площі 400 кв. м. Її вогнеборці ліквідували о 19.03. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Києва.
На місці події було виявлено тіло однієї загиблої особи, ще двоє - постраждали.