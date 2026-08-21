Последствия российской атаки в Харьковской области, фото: ГСЧС

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 21 серпня масовано атакували безпілотниками село Леб’яже Чугуївського району на Харківщині.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Внаслідок ударів по приватному сектору зруйновано та пошкоджено житлові будинки, виникла пожежа на загальній площі 400 кв. м. Горіли 5 житлових будинків та автомобілі, — розповіли у ДСНС. — З-під завалів деблоковано тіла 2 загиблих жінок.

Триває ліквідація пожежі та аварійно-рятувальні роботи.