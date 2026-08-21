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В Харьковской области саперы изъяли российские авиабомбы, фото: ГСЧС
Две 500-килограммовые российские авиабомбы изъяли после российского обстрела на Харьковщине (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n215756-dve-500-kilogrammovye-rossiyskie-aviabomby-izyali-posle-rossiyskogo-obstrela-na-harkovschine-foto.htmlРакурс
На Харківщині сапери вилучили дві російські фугасні авіабомби вагою по 500 кг.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Після ворожого обстрілу по селу Черкаська Лозова на місці події фахівці ДСНС виявили 2 нездетоновані авіабомби, одна з яких впала на присадибну ділянку приватного домоволодіння, друга за 300 метрів від будинку, — розповіли у відомстві.
Авіабомби транспортували на підривний майданчик, де знищили контрольованим підривом.
До їх вилучення залучили фахівців відділення інженерного супроводу робіт з розмінування та спеціальну техніку.