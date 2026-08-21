На Харківщині сапери вилучили російські авіабомби, фото: ДСНС

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На Харківщині сапери вилучили дві російські фугасні авіабомби вагою по 500 кг.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Після ворожого обстрілу по селу Черкаська Лозова на місці події фахівці ДСНС виявили 2 нездетоновані авіабомби, одна з яких впала на присадибну ділянку приватного домоволодіння, друга за 300 метрів від будинку, — розповіли у відомстві.

Авіабомби транспортували на підривний майданчик, де знищили контрольованим підривом.

До їх вилучення залучили фахівців відділення інженерного супроводу робіт з розмінування та спеціальну техніку.