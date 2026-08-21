Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Силы обороны поразили новые важные цели в РФ, инфографика: Генштаб ВСУ

Поражены НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» и аэродром «Мариновка» в РФ — Генштаб

21 авг 2026, 13:59
999

Сили оборони України в ніч на сьогодні, 21 серпня, уразили розташований за понад 1,5 тис. км від України нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» у Пермі Пермського краю РФ.

На території підприємства зафіксовано пожежу. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» — одне з провідних нафтопереробних підприємств РФ:

  • проектна потужність заводу становить понад 13 млн тонн нафти на рік;
  • завод переробляє нафту та виробляє понад 60 видів продукції;
  • глибина переробки нафти становить близько 98% - це один з найвищих показників серед усіх нафтопереробних підприємств РФ;
  • підприємство задіяне в забезпеченні російської армії.

Раніше сьогодні відповідні фото та відео з’явилися у соцмережах.

Також уражено аеродром «Маринівка» у Волгоградській області РФ.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров