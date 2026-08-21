Сили оборони уразили нові важливі цілі у РФ, інфографіка: Генштаб ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n215758-urajeno-npz-lukoyl-permnefteorgsyntez-ta-aerodrom-marynivka-u-rf-genshtab.html

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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 21 серпня, уразили розташований за понад 1,5 тис. км від України нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» у Пермі Пермського краю РФ.

На території підприємства зафіксовано пожежу. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» — одне з провідних нафтопереробних підприємств РФ:

проектна потужність заводу становить понад 13 млн тонн нафти на рік;

завод переробляє нафту та виробляє понад 60 видів продукції;

глибина переробки нафти становить близько 98% - це один з найвищих показників серед усіх нафтопереробних підприємств РФ;

підприємство задіяне в забезпеченні російської армії.

Раніше сьогодні відповідні фото та відео з’явилися у соцмережах.

Також уражено аеродром «Маринівка» у Волгоградській області РФ.

Ступінь завданих збитків уточнюється.