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Сили оборони уразили нові важливі цілі у РФ, інфографіка: Генштаб ЗСУ

Уражено НПЗ «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» та аеродром «Маринівка» у РФ — Генштаб

21 сер 2026, 13:59
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Сили оборони України в ніч на сьогодні, 21 серпня, уразили розташований за понад 1,5 тис. км від України нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» у Пермі Пермського краю РФ.

На території підприємства зафіксовано пожежу. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез» — одне з провідних нафтопереробних підприємств РФ:

  • проектна потужність заводу становить понад 13 млн тонн нафти на рік;
  • завод переробляє нафту та виробляє понад 60 видів продукції;
  • глибина переробки нафти становить близько 98% - це один з найвищих показників серед усіх нафтопереробних підприємств РФ;
  • підприємство задіяне в забезпеченні російської армії.

Раніше сьогодні відповідні фото та відео з’явилися у соцмережах.

Також уражено аеродром «Маринівка» у Волгоградській області РФ.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Джерело: Ракурс


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