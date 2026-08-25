Российские дроны атаковали Запорожье. Фото: ОВА

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Армія Російської Федерації 25 серпня атакувала Запоріжжя.

Окупанти спрямували на місто ударні безпілотники. Постраждали троє семеро, яким вже надають медичну допомогу. Також загорілися щонайменше 10 автомобілів. Про це керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров повідомив у Telegram.

Вранці очільник ОВА інформував, що ворожі керовані авіабомби убили двох людей та спричинили руйнування в місті. Внаслідок того російського обстрілу в Запоріжжі була пошкоджена проїздна частина дороги й спалахнула пожежа на відкритій території.

Нагадаємо, російські загарбники 25 серпня атакували дев’ятьма авіаційними бомбами Краматорськ Донецької області. Наразі відомо про 21 постраждалого цивільного, у тому числі двомісячну дівчинку. Внаслідок атаки пошкоджено 34 багатоквартирних житлових будинки, три заклади освіти та критична інфраструктура.