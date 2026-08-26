Дроны повторно атаковали склады Wildberries в Тамбовской области РФ. Фото:

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Ракурс

Дрони повторно атакували логістичний хаб Wildberries у російському Котовську Тамбовської області.

Наліт БпЛА на цей регіон РФ відбувся у ніч на 26 серпня. В аеропорту Тамбова запроваджували обмеження. Згодом загорівся склад, площа якого становить близько 108 тис. кв. м. Пожежа охопила територію в 100 тисяч кв. м. Про це повідомили місцеві та українські моніторингові Telegram-канали.

Місцева влада підтвердила удар по логістичному хабу компанії й заявив про одного пораненого співробітника.

Як відомо, хаб Wildberries у Котовську є одним із ключових логістичних об'єктів WB у центральній частині країни-агресора РФ. Цей склад запрацював у 2025 році, а після виходу на повну потужність мав забезпечувати зберігання до 54 млн одиниць товарів.

Також моніторингові пабліки поінформували про атаку на Кстовський НПЗ у Нижньогородській області — один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який українські військові уже атакували.

Нагадаємо, 24 серпня дрони атакували одразу три склади Оzon в Російській Федерації. Відбулися удари по логістичних хабах в Адигеї (площею понад 91 тис. кв. м), Дагестані (130 тис. кв. м) та Ставропольському краї.