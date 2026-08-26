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Дрони повторно атакували склади Wildberries у Тамбовській області РФ. Фото:
Дрони вдруге атакували склади Wildberries у Тамбовській області РФhttps://racurs.ua/ua/n215832-drony-vdruge-atakuvaly-sklady-wildberries-u-tambovskiy-oblasti-rf.htmlРакурс
Дрони повторно атакували логістичний хаб Wildberries у російському Котовську Тамбовської області.
Наліт БпЛА на цей регіон РФ відбувся у ніч на 26 серпня. В аеропорту Тамбова запроваджували обмеження. Згодом загорівся склад, площа якого становить близько 108 тис. кв. м. Пожежа охопила територію в 100 тисяч кв. м. Про це повідомили місцеві та українські моніторингові Telegram-канали.
Місцева влада підтвердила удар по логістичному хабу компанії й заявив про одного пораненого співробітника.
Як відомо, хаб Wildberries у Котовську є одним із ключових логістичних об'єктів WB у центральній частині країни-агресора РФ. Цей склад запрацював у 2025 році, а після виходу на повну потужність мав забезпечувати зберігання до 54 млн одиниць товарів.
Також моніторингові пабліки поінформували про атаку на Кстовський НПЗ у Нижньогородській області — один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який українські військові уже атакували.
Нагадаємо, 24 серпня дрони атакували одразу три склади Оzon в Російській Федерації. Відбулися удари по логістичних хабах в Адигеї (площею понад 91 тис. кв. м), Дагестані (130 тис. кв. м) та Ставропольському краї.