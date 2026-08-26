Александр Сырский, фото: Главное управление коммуникаций ВСУ

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Колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вступив до докторантури Національного університету оборони України (НУОУ), котрий належить до системи Сил оборони України.

Про це сьогодні, 26 серпня, повідомило видання «Громадське» з посиланням на джерело в оточенні Сирського.

За інформацією видання, Сирський після звільнення пройшов плановий медогляд, був визнаний придатним до військової служби й вирішив залишитися в лавах ЗСУ.

Від цивільних посад відмовився. Буде займатись напрямком, яким займався все життя — систематизувати та передавати набутий досвід українським та західним військовим, — зазначив співрозмовник видання.

За інформацією «Громадського», наразі Сирський «обдумає тему та перебуває у дискусіях» щодо майбутньої дисертації.

Нагадаємо, у липні Сирського було звільнено з посади головнокомандувача ЗСУ. Його наступником на цій посаді став генерал-майор Михайло Драпатий.

Джерело: «Громадське»