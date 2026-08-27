500 SIM-карт для беспилотников передал россиянам уроженец Херсона

Жителя Черкасской области судили за передачу рашистам SIM-карт

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Ракурс

На Черкащині 22-річного уродженця Херсонської області, який передав рашистам SIM-карти для використання у безпілотниках, заочно засудили до 12 років позбавлення волі з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком на 10 років з конфіскацією майна.

Соснівський районний суд міста Черкаси визнав його винним у пособництві державі-агресору, вчиненому з метою завдання шкоди Україні (ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу). Про це повідомляють прес-служби СБУ і Черкаської обласної прокуратури.

Судом установлено, що:

чоловік, перебуваючи на території тимчасово окупованого Криму, погодився на замовлення представника РФ передати російській стороні SIM-картки українського оператора мобільного зв’язку «Київстар», які мали використовуватися у безпілотниках, зокрема у «Геранях» та «Орланах», котрими рашисти здійснюють розвідку територій та масовані удари по території України;

зловмисник діяв через посередника. Він замовив 500 SIM-карт оператора «Київстар». Після їх активації на підконтрольній Україні території картки були переправлені до окупованого Криму, звідки обвинувачений надіслав картки до 294-го державного центру безпілотної авіації Міноборони РФ у Коломні.