РФ уничтожила склад Roshen и распределительный центр сети «Дом игрушек». Фото:

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Ракурс

Російська атака 27 серпня зруйнувала склад компанії Roshen у Чубинському на Київщині.

Ніхто з робітників не постраждав, бо вони перебували в укритті. Цей обстріл призвів до значних матеріальних втрат. Через втрату продукції найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів. Про це компанія Roshen повідомила на своєму сайті.

Зазначається, що досвід відновлення після попередньої атаки дозволив компанії сформувати резервні сценарії та відпрацювати механізми швидкої перебудови логістики. Команда вже працює над перерозподілом запасів і залученням альтернативних складських потужностей.

Також внаслідок російської атаки було знищено розподільчий центр мережі «Будинок іграшок». Компанія в Instagram поінформувала, що частина вже оформлених замовлень може приїхати пізніше, ніж планувалося. З усіма клієнтами, які чекають на свій товар, обіцяють зв’язатися.

Крім того, внаслідок ранкової атаки постраждав склад мережі супермаркетів «Фора», який мережа почала використовувати лише кілька днів тому. Людей на об'єкті не було, ніхто не постраждав.

У Comfy заявили про прицільний дроновий удар по розподільчому центру на Київщині. Постраждалих серед працівників також немає.

Нагадаємо, 27 серпня російські окупанти дроном-камікадзе вдарили по торговельному центру «Епіцентр» у Харкові. Частина будівлі була пошкоджена. Внаслідок атаки загинув 40-річний чоловік, а ще п’ятеро людей отримали поранення.