Силы обороны ударили по ракетоносителю Ту-95МС в российском Энгельсе. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор Росія втратила стратегічний бомбардувальник.

Співробітники спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України у п’ятницю, 28 серпня, уразили ракетоносій Ту-95МС на аеродромі в російському Енгельсі. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

В російському Енгельсі воїни «Альфи» СБУ уразили ракетоносій Ту-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, Ту-95МС — це радянський стратегічний бомбардувальник-ракетоносій, який перебуває на озброєнні армії РФ. Ці літаки атакують Україну крилатими ракетами Х-101, Х-555 та Х-55.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ поінформував, що 27 серпня та в ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці цілей армії РФ. Зокрема, в окупованому Криму, у районі Оленівки, були уражені радіолокаційна станція «Небо-СВ», апаратну РЛС «П-18» та мобільний комплекс засобів зв’язку окупантів.

А в районі Фрунзе було завдано удару по радіорелейній станції «Ніколаєвка». А в Севастополі є підтверджена інформація про ураження навчального центру підготовки російських військових.

Також уражено пункти управління БпЛА окупантів в районах Успенівки Запорізької області та Курахового на Донеччині й зосередження озброєння і військової техніки ворога у районі Красної Гори Донецької області.

Нагадаємо, 27 серпня рота дальнього ураження 429-ї бригади «АХІЛЛЕС» уразила ворожу радіолокаційну станцію «Небо-У» на аеродромі «Міллерово» у Ростовській області Росії.