Насекомые сталкиваются с трудностями из-за изменения климата.

https://racurs.ua/n215898-izmeneniya-klimata-ugrojaut-nasekomym-uchenye.html

Ракурс

Комахам може бути дуже важко пристосуватися до змін клімату.

Про це свідчать результати дослідження учених з Університету Монтани (США), які проаналізували дані щодо фізіологічних наслідків гіпоксії (низького рівня кисню) та гіпобарії (низького тиску) для комах, повідомляє видання Phys.org.

Зазначається, що в умовах потепління клімату багато видів зміщують свої ареали на більші висоти, щоб залишатися в зонах із сприятливою температурою. Однак умови на великих висотах, такі як розріджене повітря та менша кількість кисню, становлять особливі виклики для комах через їхні розміри, життєвий цикл та спосіб дихання.

Учені виявили, що літаючі комахи особливо страждають на великих висотах:

розріджене повітря змушує їх створювати більшу підйомну силу та витрачати більше енергії під час польоту;

знижена концентрація кисню обмежує здатність їхніх дихальних систем достатньо швидко постачати кисень до м’язів, що забезпечують політ.

Крім того:

комахи з активними стадіями личинок, такі як гусениці, що активно харчуються, також зазнають труднощів через свої потреби в енергії та кисні;

комахи з водними стадіями личинок, такі як бабки, і без того обмежені кількістю кисню у воді, і ця проблема посилюється на великих висотах;

вищі темпи втрати води на великих висотах також є перешкодою для здатності комах виживати в цих умовах.

Підйом у гору може виявитися складнішим, ніж очікувалося. Ми вважаємо підйом у гору «запобіжним клапаном» для тварин, але, можливо, це не те рішення, на яке ми сподіваємося, — наголошують дослідники.

Зазначається, що дослідників особливо здивували обмеження, які накладає на комах знижений рівень кисню:

люди можуть підніматися на помірно великі висоти, відчуваючи лише незначний дискомфорт. Очікувалося, що у комах, які отримують кисень через мережу зовнішніх отворів і внутрішніх трубочок по всьому тілу, теж не буде проблем із забезпеченням себе необхідною кількістю кисню;

однак дані кількох експериментів свідчать, що потреба в кисні на активних стадіях розвитку комах, особливо у молодих особин, що ростуть, та дорослих особин, які літають, є настільки високою, що їхні дихальні системи не встигають забезпечувати киснем достатньо швидко навіть на помірно більших висотах.

Комахи відіграють ключову роль у багатьох екосистемах і виконують такі важливі функції, як запилення та розкладання органічних речовин.

Якщо в умовах зміни клімату вони не зможуть переміщатися вгору по схилах, це може порушити процеси запилення, що позначиться на врожайності сільськогосподарських культур та функціонуванні екосистем, — наголошується у статті.

Джерело: Phys.org