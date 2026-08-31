Рашисты за сутки потеряли 1,6 тыс. человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n215913-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-6-tys-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 488 тис. 200 осіб.

За минулу добу цей показник зріс до 1 тис. 600 осіб. Про це сьогодні, 31 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 316 танків;

25 тис. 255 бойових броньованих машин;

48 тис. 883 артилерійські системи;

2 тис. 79 одиниць РСЗВ;

1 тис. 597 одиниць засобів ППО;

440 літаків;

354 гелікоптери;

2 тис. 442 наземні робототехнічні комплекси;

490 тис. 402 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 60 крилатих ракет;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

141 тис. 920 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 621 одиницю спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 225 бойових зіткнень.

Ворог вчора здійснив 91 авіаудар, під час якого скинув 288 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 тис. 517 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 966 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, 38 — із застосуванням РСЗВ.

Артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали такі населені пункти:

Товстодубове, Бачівськ, Безсалівка, Кореньок, Уланове, Гірки, Іскрисківщина, Яструбщина, Нескучне, Рижівка, Козаче, Сопич, Середина Буда, Кучерівка, Мала Слобідка, Волфине, Радіонівка, Ромашкове та Нова Січ Сумської області;

Берилівка Чернігівської області.

Авіаударів зазнали Яструбщина та Вільна Слобода.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили два райони зосередження живої сили противника, шість пунктів управління БпЛА, шість гармат та позицій артилерії, пункт управління та п’ять інших важливих цілей окупантів.