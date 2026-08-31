Россияне ударили авиабомбой ФАБ-500 по дому в Славянске, фото: Вадим Лях

https://racurs.ua/n215915-rashisty-nanesli-aviaudar-po-mnogoetajke-v-slavyanske-razrushen-podezd-video.html

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Російські загарбники сьогодні, 31 серпня, вранці завдали авіаудару по багатоповерхівці у місті Слов’янську на Донеччині, є поранені.

По це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

О 04.20, ворог наніс черговий авіаудар ФАБ-500 по нашому місту. Влучання у багатоповерхівку у центральній частині, — розповів він. — Зруйновано підʼїзд з першого по пʼятий поверхи у багатоквартирному будинку і приватний будинок.

Зазначається, що внаслідок російського удару пошкоджено щонайменше 32 багатоповерхівки, готель, дитсадок, автівки.