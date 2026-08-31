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Ракурс
Росіяни вдарили авіабомбою ФАБ-500 по будинку у Слов’янську, фото: Вадим Лях

Рашисти завдали авіаудару по багатоповерхівці у Слов’янську, зруйновано під’їзд (ВІДЕО)

31 сер 2026, 09:27
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Російські загарбники сьогодні, 31 серпня, вранці завдали авіаудару по багатоповерхівці у місті Слов’янську на Донеччині, є поранені.

По це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

О 04.20, ворог наніс черговий авіаудар ФАБ-500 по нашому місту. Влучання у багатоповерхівку у центральній частині, — розповів він. — Зруйновано підʼїзд з першого по пʼятий поверхи у багатоквартирному будинку і приватний будинок.

Зазначається, що внаслідок російського удару пошкоджено щонайменше 32 багатоповерхівки, готель, дитсадок, автівки.

Станом на зараз відомо про чотирьох поранених. Усім надається медична допомога, — зазначив очільник МВА.

Джерело: Ракурс


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