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Росіяни вдарили авіабомбою ФАБ-500 по будинку у Слов’янську, фото: Вадим Лях
Рашисти завдали авіаудару по багатоповерхівці у Слов’янську, зруйновано під’їзд (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215915-rashysty-zavdaly-aviaudaru-po-bagatopoverhivci-u-slov-yansku-zruynovano-pid-yizd-video.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 31 серпня, вранці завдали авіаудару по багатоповерхівці у місті Слов’янську на Донеччині, є поранені.
По це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації Вадим Лях.
О 04.20, ворог наніс черговий авіаудар ФАБ-500 по нашому місту. Влучання у багатоповерхівку у центральній частині, — розповів він. — Зруйновано підʼїзд з першого по пʼятий поверхи у багатоквартирному будинку і приватний будинок.
Зазначається, що внаслідок російського удару пошкоджено щонайменше 32 багатоповерхівки, готель, дитсадок, автівки.
Станом на зараз відомо про чотирьох поранених. Усім надається медична допомога, — зазначив очільник МВА.