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Место уничтожения российских захватчиков, видео
Дорога из ликвидированных оккупантов — на Донетчине уничтожили штурмовую группу рашистов (ВИДЕО)https://racurs.ua/n215924-doroga-iz-likvidirovannyh-okkupantov-na-donetchine-unichtojili-shturmovuu-gruppu-rashistov-video.htmlРакурс
Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує локацію на Донеччині, на якій було знищено штурмову групу російських загарбників.
Дорога з ліквідованих окупантів, — вказано в описі відео. — Прикордонник-пілот «Фенікса на псевдо «Мауглі» йде з побратимом на позицію через шлях, на якому було знищено штурмову групу ворога.