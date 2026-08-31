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Ракурс
Место уничтожения российских захватчиков, видео

Дорога из ликвидированных оккупантов — на Донетчине уничтожили штурмовую группу рашистов (ВИДЕО)

31 авг 2026, 14:28
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Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує локацію на Донеччині, на якій було знищено штурмову групу російських загарбників.

Дорога з ліквідованих окупантів, — вказано в описі відео. — Прикордонник-пілот «Фенікса на псевдо «Мауглі» йде з побратимом на позицію через шлях, на якому було знищено штурмову групу ворога.

Источник: Ракурс


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