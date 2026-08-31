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Місце знищення російських загарбників, скрнішот відео
Дорога з ліквідованих окупантів — на Донеччині знищили штурмову групу рашистів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215924-doroga-z-likvidovanyh-okupantiv-na-donechchyni-znyschyly-shturmovu-grupu-rashystiv-video.htmlРакурс
Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує локацію на Донеччині, на якій було знищено штурмову групу російських загарбників.
Дорога з ліквідованих окупантів, — вказано в описі відео. — Прикордонник-пілот «Фенікса на псевдо «Мауглі» йде з побратимом на позицію через шлях, на якому було знищено штурмову групу ворога.