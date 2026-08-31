Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує локацію на Донеччині, на якій було знищено штурмову групу російських загарбників.

Дорога з ліквідованих окупантів, — вказано в описі відео. — Прикордонник-пілот «Фенікса на псевдо «Мауглі» йде з побратимом на позицію через шлях, на якому було знищено штурмову групу ворога.