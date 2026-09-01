Автомобили мешали спасателю вовремя добраться до горящей многоэтажки, фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n215955-v-kieve-haoticheski-priparkovannye-avtomobili-meshali-borotsya-s-ognem-posle-rossiyskoy-ataki.html

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У Києві сьогодні, 1 вересня, під час ліквідації наслідків російського обстрілу в Подільському районі оперативно-рятувальні машини вогнеборців не могли вчасно дістатися до палаючої багатоповерхівки через хаотично припарковані біля будинку автомобілі.

Про це повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідне відео.