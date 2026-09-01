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Автомобили мешали спасателю вовремя добраться до горящей многоэтажки, фото: ГСЧС

В Киеве хаотически припаркованные автомобили мешали бороться с огнем после российской атаки — ГСЧС (ВИДЕО)

1 сен 2026, 16:33
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У Києві сьогодні, 1 вересня, під час ліквідації наслідків російського обстрілу в Подільському районі оперативно-рятувальні машини вогнеборців не могли вчасно дістатися до палаючої багатоповерхівки через хаотично припарковані біля будинку автомобілі.

Про це повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідне відео.

У момент, критично важливий для гасіння пожежі та порятунку людей, втрачаються дорогоцінні хвилини, ціною яких може стати людське життя, — наголошують у відомстві. — Рятувальники вкотре закликають автовласників і балансоутримувачів будинків тримати вільними шляхи проїзду для спецтранспорту! Комфорт не може створюватися коштом безпеки!

Источник: Ракурс


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