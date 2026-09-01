Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Автомобілі заважали рятувальника вчасно дістатися до палаючої багатоповерхівки, фото: ДСНС

У Києві хаотично припарковані автівки заважали боротися з вогнем після російської атаки — ДСНС (ВІДЕО)

1 вер 2026, 16:33
999

У Києві сьогодні, 1 вересня, під час ліквідації наслідків російського обстрілу в Подільському районі оперативно-рятувальні машини вогнеборців не могли вчасно дістатися до палаючої багатоповерхівки через хаотично припарковані біля будинку автомобілі.

Про це повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідне відео.

У момент, критично важливий для гасіння пожежі та порятунку людей, втрачаються дорогоцінні хвилини, ціною яких може стати людське життя, — наголошують у відомстві. — Рятувальники вкотре закликають автовласників і балансоутримувачів будинків тримати вільними шляхи проїзду для спецтранспорту! Комфорт не може створюватися коштом безпеки!

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів