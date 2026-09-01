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Автомобілі заважали рятувальника вчасно дістатися до палаючої багатоповерхівки, фото: ДСНС
У Києві хаотично припарковані автівки заважали боротися з вогнем після російської атаки — ДСНС (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n215955-u-kyievi-haotychno-pryparkovani-avtivky-zavajaly-borotysya-z-vognem-pislya-rosiyskoyi-ataky-dsns.htmlРакурс
У Києві сьогодні, 1 вересня, під час ліквідації наслідків російського обстрілу в Подільському районі оперативно-рятувальні машини вогнеборців не могли вчасно дістатися до палаючої багатоповерхівки через хаотично припарковані біля будинку автомобілі.
Про це повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідне відео.
У момент, критично важливий для гасіння пожежі та порятунку людей, втрачаються дорогоцінні хвилини, ціною яких може стати людське життя, — наголошують у відомстві. — Рятувальники вкотре закликають автовласників і балансоутримувачів будинків тримати вільними шляхи проїзду для спецтранспорту! Комфорт не може створюватися коштом безпеки!