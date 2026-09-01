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Ракурс
Народные депутаты будут голосовать из укрытия, фото: Руслан Стефанчук

ИТ-решение для голосования депутатов во время тревог представил Стефанчук (ФОТО)

1 сен 2026, 18:22
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Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук представив журналістам ІТ-рішення, яке забезпечить безперервність пленарного процесу за умов тривалих тривог.

Про це йдеться у повідомленні на Фейсбук-сторінці Стефанчука.

В укритті будівлі Парламенту вже облаштовані мобільні робочі місця для всіх народних депутатів, — зазначив він.

За словами Стефанчука, для електронного голосування розроблено резервну систему з використанням особистих мобільних пристроїв, яку цього тижня тестуватимуть депутати.

Робота над нею розпочалася ще на початку повномасштабного вторгнення, без витрат бюджетних коштів, — розповів він.

Стефанчук наголосив, що такий формат голосування застосовуватиметься лише під час тривалих повітряних тривог. В інших випадках Верховна Рада працюватиме у звичайному режимі у сесійній залі.

російські атаки не повинні паралізувати українські державні інституції. Парламент має залишатися спроможним ухвалювати рішення, від яких залежать оборона, економіка та стабільна робота країни, — додав голова Верховної Ради.

Народні депутати голосуватимуть з укриття, фото: Руслан Стефанчук

Источник: Ракурс


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