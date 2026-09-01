Ракурсhttps://racurs.ua/
Владимир Зеленский, скриншот видео
Украина начинает кампанию по блокированию воздушного пространства РФ — Зеленскийhttps://racurs.ua/n215964-ukraina-nachinaet-kampaniu-po-blokirovaniu-vozdushnogo-prostranstva-rf-zelenskiy.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні сьогодні, 1 вересня, попередив авіакомпанії, що російський повітряний простір стає небезпечним.
Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним, — зазначив він.
Зеленський наголосив, що Україна не загрожує цивільній авіації як такій — жодному цивільному літаку.
Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розвʼязана Росією, закриває її небо, — додав Зеленський.
Він наголосив, що Україна не хоче втрати невинних життів:
Тому попереджаємо партнерів: у небі Росії закінчились безпечні моменти.
За його словами, «важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти передусім Москви, Петербурга та на інші ключові російські напрямки».
Міністерство закордонних справ України та відповідні наші інституції дадуть повну інформацію міжнародним структурам щодо небезпек в російському небі. Цивільній авіації серед дронів не місце, — додав він.