Владимир Зеленский, скриншот видео

https://racurs.ua/n215964-ukraina-nachinaet-kampaniu-po-blokirovaniu-vozdushnogo-prostranstva-rf-zelenskiy.html

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Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні сьогодні, 1 вересня, попередив авіакомпанії, що російський повітряний простір стає небезпечним.

Сьогодні ми хочемо попередити кожну авіакомпанію, яка використовує російський повітряний простір, кожного страховика, усіх, хто ще користується ключовими російськими аеропортами: російське небо стає повністю небезпечним, — зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна не загрожує цивільній авіації як такій — жодному цивільному літаку.

Просто дрони у небі Росії будуть так, що треба на це зважати. Хоча російська влада про це не повідомляє, як належить, але російське небо де-факто буде закриватись: війна, що розвʼязана Росією, закриває її небо, — додав Зеленський.

Він наголосив, що Україна не хоче втрати невинних життів:

Тому попереджаємо партнерів: у небі Росії закінчились безпечні моменти.

За його словами, «важливо, щоб це почули відповідні авіакомпанії, які літають зараз в аеропорти передусім Москви, Петербурга та на інші ключові російські напрямки».