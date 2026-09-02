Рашисты за сутки потеряли 1 тыс. 390 человек, инфографика: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n215969-rossiyskie-zahvatchiki-za-sutki-poteryali-1-tys-390-chelovek-genshtab-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 1 млн 491 тис. 30 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 390 осіб. Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

12 тис. 324 танки;

25 тис. 263 бойові броньовані машини;

49 тис. 16 одиниць артилерійських систем;

2 тис. 81 одиниць РСЗВ;

1 тис. 598 одиниць засобів ППО;

440 літаків;

354 гелікоптери;

2 тис. 464 наземні робототехнічні комплекси;

494 тис. 146 БпЛА оперативно-тактичного рівня;

5 тис. 70 крилатих ракет;

35 кораблів/катерів;

два підводні човни;

142 тис. 715 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

4 тис. 625 одиниць спеціальної техніки.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 213 бойових зіткнень.

Ворог вчора завдав одного ракетного удару, здійснив 93 авіаудари, під час яких скинув 313 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 11 тис. 511 дронів-камікадзе та здійснили 2 тис. 969 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ, зокрема 57 із РСЗВ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога, зокрема, зазнали населені пункти Кореньок, Сопич, Товстодубове, Нескучне, Уланове, Юнаківка, Волфине. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Товстодубове, Вільна Слобода, Хотінь та Храпівщина.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони за минулу добу уразили 10 районів зосередження живої сили противника, шість пунктів управління безпілотними літальними апаратами, п’ять гармат та один інший важливий об'єкт противника.