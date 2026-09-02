СБУ и ГУР предотвратили теракт, который РФ готовила против лидера российского оппозиционного движения

В Киеве прошла спецоперация СБУ и ГУР, фото: Служба безопасности Украины

https://racurs.ua/n215970-sbu-i-gur-predotvratili-terakt-kotoryy-rf-gotovila-protiv-lidera-rossiyskogo-oppozicionnogo.html

Ракурс

У соцмережах в ніч на сьогодні, 2 вересня, з’явилися відео з ознаками стрілянини на одній із вулиць Києва.

Сьогодні вранці прес-центр СБУ повідомив, що це була спільна спецоперація обох відомстві.

СБУ спільно з ГУР МОУ запобігла теракту, який фсб рф готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави, — розповіли у СБУ.

Проводяться оперативно-слідчі дії.

Більше деталей наразі не повідомляють.