СБУ и ГУР предотвратили теракт, который РФ готовила против лидера российского оппозиционного движения

Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Киеве прошла спецоперация СБУ и ГУР, фото: Служба безопасности Украины
СБУ и ГУР предотвратили теракт, который РФ готовила против лидера российского оппозиционного движенияhttps://racurs.ua/n215970-sbu-i-gur-predotvratili-terakt-kotoryy-rf-gotovila-protiv-lidera-rossiyskogo-oppozicionnogo.htmlРакурс
У соцмережах в ніч на сьогодні, 2 вересня, з’явилися відео з ознаками стрілянини на одній із вулиць Києва.
Сьогодні вранці прес-центр СБУ повідомив, що це була спільна спецоперація обох відомстві.
СБУ спільно з ГУР МОУ запобігла теракту, який фсб рф готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави, — розповіли у СБУ.
Проводяться оперативно-слідчі дії.
Більше деталей наразі не повідомляють.