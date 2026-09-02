СБУ та ГУР запобігли теракту, який РФ готувала проти лідера російського опозиційного руху

У Києві відбулася спецоперація СБУ та ГУР, фото: Служба безпеки України

https://racurs.ua/ua/n215970-sbu-ta-gur-zapobigly-teraktu-yakyy-rf-gotuvala-proty-lidera-rosiyskogo-opozyciynogo-ruhu.html

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У соцмережах в ніч на сьогодні, 2 вересня, з’явилися відео з ознаками стрілянини на одній із вулиць Києва.

Сьогодні вранці прес-центр СБУ повідомив, що це була спільна спецоперація обох відомстві.

СБУ спільно з ГУР МОУ запобігла теракту, який фсб рф готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, котрий прибув в Україну з нагоди Дня Незалежності нашої держави, — розповіли у СБУ.

Проводяться оперативно-слідчі дії.

Більше деталей наразі не повідомляють.