СБУ та Нацполіція запобігли теракту проти очільника оборонного підприємства, фото: прес-центр СБУ

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СБУ та Нацполіція запобігли теракту проти очільника оборонного підприємства на Київщині.

Про це сьогодні, 26 серпня, повідомив прес-центр СБУ.

За результатами дій на випередження вдалося запобігти вбивству керівника одного з підприємств оборонно-промислового комплексу України, — розповіли у спецслужбі.

Зазначається, що, за наявними даними, організацією замаху займалася ФСБ РФ. Ворог планував убити посадовця за допомогою вибухівки, закріпленої під водійським сидінням його автомобіля.

Контррозвідка Служби безпеки та Нацполіція завчасно виявили, вилучили та знешкодили бомбу, яка містила 1 кг гексогену, що еквівалентно 2 кг тротилу, — зазначили в СБУ.

Встановлено, що:

підготовкою теракту займався 63-річний пенсіонер, який переселився до столичного регіону з Луганської області. У лютому цього року ФСБ завербувала його через сина, який виїхав з тимчасово окупованої території та проживає у РФ;

отримавши інструкції від російських кураторів, фігурант придбав в одному з місцевих магазинів два мобільні телефони та павербанк. За місяць до вчинення злочину він забрав із завчасно закладеного для цього схрону решту компонентів до саморобної бомби;

за декілька днів зловмисник зібрав усі компоненти та прикріпив до автомобіля готовий СВП. Також він розмістив замаскований навпроти автомобіля телефон з під'єднаним павербанком, що забезпечував кураторам з РФ онлайн-трансляцію для активації підриву;

одразу після закладання вибухівки виконавець автобусним рейсом виїхав до Польщі, щоб звідти втекти до РФ. За інформуванням СБУ зловмисника затримали на території Польщі під час спроби виїзду на територію Росії транзитом через Білорусь.

Наразі у межах досудового розслідування слідчі СБУ та співробітники прокуратури ініціювали запит до правоохоронних органів Республіки Польща про екстрадицію затриманого до України. Йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).