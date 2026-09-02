Минобороны заявило о возобновлении работы приложения «Резерв+», фото: Минобороны Украины

https://racurs.ua/n215971-rabota-rezerv-vozobnovlena-minoborony.html

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Міністерство оборони України сьогодні, 2 вересня, вранці повідомило про відновлення роботи додатка «Резерв+".

Авторизація та функції застосунку працюють у звичайному режимі після відновлення роботи сервісу вчора ввечері. Щоб користуватися Резерв+, оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, — вказано в повідомленні прес-служби відомства.

Зазначається, що окремі користувачі ще можуть стикатися зі складнощами, завершуються роботи над їх усуненням.

Роботу застосунку відновили спільними зусиллями команд Міністерства оборони та Національного банку України, — додали у відомстві.

Вчора, 1 вересня, низка користувачів «Резерв+" повідомляли в мережі про проблеми з авторизацією в додатку. Саме Міноборони вчора вранці повідомило про вихід оновленої версії, а згодом зазначило, що частина користувачів може мати складнощі зі входом у застосунок.

У відомстві тоді зазначали, що близько 03.00 1 вересня автоматично оновився сертифікат безпеки «Резерв+" і через налаштування захисту попередня версія застосунку не могла під'єднатися до системи. Близько 04.00 розпочалась публікація оновленої версії «Резерв+" із виправленням, яка невдовзі стала доступною для завантаження користувачами.