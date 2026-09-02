Буданов прокомментировал стрельбу в Киеве с участием силовиков

Кирилл Буданов, фото: ГУР

https://racurs.ua/n215979-budanov-prokommentiroval-strelbu-v-kieve-s-uchastiem-silovikov.html

Ракурс

Очільник Офісу президента Кирило Буданов у коментарі агентству «РБК-Україна» відреагував на стрілянину в Києві за участю силовиків, яка сталася сьогодні, 2 вересня, у Києві.

Буданов зазначив, що ситуацією вже займається Держбюро розслідувань та Офіс генпрокурора.

Ситуацією вже займається ДБР та ОГПУ, важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування, але ніхто немає право безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази, — зазначив він.

Цієї ночі у соцмережах з’явилися відео з ознаками стрілянини на одній із вулиць Києва.

Згодом прес-центр СБУ опублікував повідомлення, в якому зазначалося, що це була спільна спецоперація ГУР та СБУ щодо запобігання російському теракту.

Подібне повідомлення тоді також з’явилося на офіційних сторінках ГУР, але згодом зникло.

Пізніше на сайті СБУ була опублікована додаткова інформація. У повідомленні зазначалося, що:

у межах досудового розслідування щодо терористичного акту, організованого ФСБ РФ, співробітники СБУ проводили невідкладні слідчі дії для збору та фіксації доказів;

при обшуку за однією з адрес група осіб здійснила збройний напад на оперативно-слідчу групу СБУ. Вони намагалися перешкодити проведенню слідчих дій та заблокували автомобілями проїзд правоохоронців;

для припинення нападу та забезпечення безпеки учасників процесуальних дій було залучено спецпідрозділ Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ. Під час припинення збройного спротиву правоохоронці застосували зброю;

унаслідок події є поранені серед осіб, які чинили спротив. Нападників затримано.

Під час першочергових слідчих дій встановлено, що затримані належать до одного з підрозділів Сил оборони України. У них вилучено зброю та документи, — розповіли у СБУ. — Наразі встановлюються всі обставини події, роль кожного з її учасників та вирішується питання щодо остаточної правової кваліфікації їхніх дій.

Джерело: СБУ, «РБК-Україна»