Россияне ударили по многоэтажке в Одессе, пострадали 17 человек. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n215995-rf-udarili-po-mnogoetajke-v-odesse-17-chelovek-postradali.html

Ракурс

Російські окупаційні війська вночі 3 вересня атакували Одесу.

Внаслідок ворожого удару по багатоповерхівці постраждали 17 людей. Серед поранених — троє дітей. Усім надаються необхідну допомогу. Про це керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Російська атака призвела до пошкодження квартир з 10-го по 17-й поверхи 21-поверхового житлового будинку. Також пошкоджено автомобілі.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу — працюють комунальні та всі відповідні служби. Фахівці фіксують руйнування.

Влада розгорнула оперативні штаби, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу та консультації.

Нагадаємо, 2 вересня Армія Російської Федерації завдала ударів по місту Дніпро. З-під завалів рятувальники деблокували тіло чоловіка. А в лікарні від важких поранень померла жінка. Крім того, постраждали восьмеро осіб. Трьох людей госпіталізували у важкому стані.