Росіяни атакували Дніпро, є загиблі, поранені та руйнування. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215983-rosiyany-vdaryly-po-skladah-u-dnipri-ie-zagybli-y-poraneni.html

Ракурс

Армія Російської Федерації вдень 2 вересня завдала ударів по місту Дніпро.

Наразі відомо про двох загиблих. З-під завалів рятувальники деблокували тіло чоловіка. А в лікарні від важких поранень померла жінка. Постраждали восьмеро осіб. Трьох людей госпіталізували у важкому стані. Стан решти медики оцінюють як середньої тяжкості. Про це керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомив у Telegram.

Також внаслідок ворожої атаки в місті були пошкоджені кілька навчальних закладів та багатоквартирних будинків. Наразі триває ліквідація наслідків удару.

Місцеві пабліки та Telegram-канали пишуть про прильоти по складах мережі «АТБ». Інші ж пабліки повідомляють про удар по складу морозива «Ласунка».

Нагадаємо, 1 вересня російські окупанти прицільно вдарили балістичними ракетами по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах у Києві. Внаслідок обстрілу загинули семеро осіб, шестеро з яких були залізничниками. Ще одна колега перебуває в лікарні з пораненнями. Десятки людей встигли врятуватись по укриттях.