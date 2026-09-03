Последствия российской атаки в Киеве, фото: Нацполиция

https://racurs.ua/n216020-v-kieve-v-rezultate-rossiyskoy-ataki-pogib-chelovek-foto.html

Ракурс

У Києві внаслідок російської атаки одна людина загинула.

Про це сьогодні, 3 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомила Київська міська військова адміністрація.

На жаль, стало відомо, що одна людина загинула внаслідок ворожої атаки. Співчуття рідним та близьким, — вказано в повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомляє про дев’ятьох постраждалих. Шістьох поранених госпіталізували.

Атака на Київ не припиняється. Перебувайте в безпечних місцях, — наголосив він.

Прес-служба Нацполіції інформує, що внаслідок російської атаки безпілотниками, здійсненої сьогодні вдень, є пошкодження у Дарницькому, Голосіївському, Солом’янському та Святошинському районах Києва. Зокрема: