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Последствия российской атаки в Киеве, фото: Нацполиция

В Киеве в результате российской атаки погиб человек (ФОТО)

3 сен 2026, 20:48
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У Києві внаслідок російської атаки одна людина загинула.

Про це сьогодні, 3 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомила Київська міська військова адміністрація.

На жаль, стало відомо, що одна людина загинула внаслідок ворожої атаки. Співчуття рідним та близьким, — вказано в повідомленні.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомляє про дев’ятьох постраждалих. Шістьох поранених госпіталізували.

Атака на Київ не припиняється. Перебувайте в безпечних місцях, — наголосив він.

Прес-служба Нацполіції інформує, що внаслідок російської атаки безпілотниками, здійсненої сьогодні вдень, є пошкодження у Дарницькому, Голосіївському, Солом’янському та Святошинському районах Києва. Зокрема:

  • у Дарницькому районі уламками ворожих БпЛА пошкоджено два автомобілі, які рухалися дорогою. Унаслідок обстрілу постраждав 40-річний водій та його пасажирка, 35-річна жінка;
  • поранень дістала також 12-річна дівчинка, 23-річний чоловік, а також двоє поліцейських, які перебували на службі. Їм надається необхідна медична допомога.

Наслідки російської атаки у Києві, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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