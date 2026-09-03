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Наслідки російської атаки у Києві, фото: Нацполіція
У Києві внаслідок російської атаки загинула людина (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n216020-u-kyievi-vnaslidok-rosiyskoyi-ataky-zagynula-ludyna-foto.htmlРакурс
У Києві внаслідок російської атаки одна людина загинула.
Про це сьогодні, 3 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомила Київська міська військова адміністрація.
На жаль, стало відомо, що одна людина загинула внаслідок ворожої атаки. Співчуття рідним та близьким, — вказано в повідомленні.
Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомляє про дев’ятьох постраждалих. Шістьох поранених госпіталізували.
Атака на Київ не припиняється. Перебувайте в безпечних місцях, — наголосив він.
Прес-служба Нацполіції інформує, що внаслідок російської атаки безпілотниками, здійсненої сьогодні вдень, є пошкодження у Дарницькому, Голосіївському, Солом’янському та Святошинському районах Києва. Зокрема:
- у Дарницькому районі уламками ворожих БпЛА пошкоджено два автомобілі, які рухалися дорогою. Унаслідок обстрілу постраждав 40-річний водій та його пасажирка, 35-річна жінка;
- поранень дістала також 12-річна дівчинка, 23-річний чоловік, а також двоє поліцейських, які перебували на службі. Їм надається необхідна медична допомога.
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