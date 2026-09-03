У Києві шестеро людей постраждали через російську атаку

Рашисти атакували безпілотниками Київ, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n216016-u-kyievi-shestero-ludey-postrajdaly-cherez-rosiysku-ataku.html

Ракурс

У Києві сьогодні, 3 вересня, сталися падіння уламків дронів у Дарницькому, Голосіївському та Святошинському районах міста.

Наразі вже відомо про шістьох постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Чотирьох поранених госпіталізували, серед них — 12-річна дівчинка.

Раніше Кличко повідомляв, що: