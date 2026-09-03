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Ракурс
Рашисти атакували безпілотниками Київ, фото: «Укрінформ»

У Києві шестеро людей постраждали через російську атаку

3 вер 2026, 18:21
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У Києві сьогодні, 3 вересня, сталися падіння уламків дронів у Дарницькому, Голосіївському та Святошинському районах міста.

Наразі вже відомо про шістьох постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Чотирьох поранених госпіталізували, серед них — 12-річна дівчинка.

Раніше Кличко повідомляв, що:

  • у Голосіївському районі уламки БпЛА впали на територію одного з житлових комплексів. За іншою адресою — сталося падіння уламків біля проїжджої частини дороги;
  • у Святошинському районі уламки БпЛА впали на подвірʼя приватного житлового будинку. Пошкоджене авто. Пожежі немає;
  • у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на дорогу. Пошкоджені дві автівки.

Джерело: Ракурс


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