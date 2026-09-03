У Києві шестеро людей постраждали через російську атаку

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У Києві сьогодні, 3 вересня, сталися падіння уламків дронів у Дарницькому, Голосіївському та Святошинському районах міста.
Наразі вже відомо про шістьох постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Чотирьох поранених госпіталізували, серед них — 12-річна дівчинка.
Раніше Кличко повідомляв, що:
- у Голосіївському районі уламки БпЛА впали на територію одного з житлових комплексів. За іншою адресою — сталося падіння уламків біля проїжджої частини дороги;
- у Святошинському районі уламки БпЛА впали на подвірʼя приватного житлового будинку. Пошкоджене авто. Пожежі немає;
- у Дарницькому районі уламки БпЛА впали на дорогу. Пошкоджені дві автівки.