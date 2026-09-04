Российский беспилотник убил двух полицейских на Днепропетровщине

Ракурсhttps://racurs.ua/
На Днепропетровщине из-за удара российского беспилотника погибли двое полицейских, фото: Николай Лукашук
Российский беспилотник убил двух полицейских на Днепропетровщинеhttps://racurs.ua/n216026-rossiyskiy-bespilotnik-ubil-dvuh-policeyskih-na-dnepropetrovschine.htmlРакурс
На Дніпропетровщині внаслідок російського удару двоє правоохоронців загинули та ще один дістав поранення.
Подія сталася у Богданівській громаді Павлоградського району. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 4 вересня, вранці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Сталася пожежа, понівечена автівка. Загинули двоє поліцейських. Ще один у лікарні у важкому стані, — зазначив очільник ОВА.
Також про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
У Богданівській громаді через атаку БпЛА загинули двоє поліцейських. Ще один правоохоронець постраждав. Щирі співчуття рідним і колегам загиблих, — розповів він. — Сталася пожежа. Пошкоджені підприємство та службовий автомобіль.