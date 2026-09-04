Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На Днепропетровщине из-за удара российского беспилотника погибли двое полицейских, фото: Николай Лукашук

Российский беспилотник убил двух полицейских на Днепропетровщине

4 сен 2026, 09:04
999

На Дніпропетровщині внаслідок російського удару двоє правоохоронців загинули та ще один дістав поранення.

Подія сталася у Богданівській громаді Павлоградського району. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 4 вересня, вранці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Сталася пожежа, понівечена автівка. Загинули двоє поліцейських. Ще один у лікарні у важкому стані, — зазначив очільник ОВА.

Також про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

У Богданівській громаді через атаку БпЛА загинули двоє поліцейських. Ще один правоохоронець постраждав. Щирі співчуття рідним і колегам загиблих, — розповів він. — Сталася пожежа. Пошкоджені підприємство та службовий автомобіль.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров