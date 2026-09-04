Російський безпілотник убив двох поліцейських на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині через удар російського безпілотника загинули двоє поліцейських, фото: Микола Лукашук

https://racurs.ua/ua/n216026-rosiyskyy-bezpilotnyk-ubyv-dvoh-policeyskyh-na-dnipropetrovschyni.html

Ракурс

На Дніпропетровщині внаслідок російського удару двоє правоохоронців загинули та ще один дістав поранення.

Подія сталася у Богданівській громаді Павлоградського району. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 4 вересня, вранці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Сталася пожежа, понівечена автівка. Загинули двоє поліцейських. Ще один у лікарні у важкому стані, — зазначив очільник ОВА.

Також про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.