Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На Дніпропетровщині через удар російського безпілотника загинули двоє поліцейських, фото: Микола Лукашук

Російський безпілотник убив двох поліцейських на Дніпропетровщині

4 вер 2026, 09:04
999

На Дніпропетровщині внаслідок російського удару двоє правоохоронців загинули та ще один дістав поранення.

Подія сталася у Богданівській громаді Павлоградського району. Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 4 вересня, вранці повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Сталася пожежа, понівечена автівка. Загинули двоє поліцейських. Ще один у лікарні у важкому стані, — зазначив очільник ОВА.

Також про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

У Богданівській громаді через атаку БпЛА загинули двоє поліцейських. Ще один правоохоронець постраждав. Щирі співчуття рідним і колегам загиблих, — розповів він. — Сталася пожежа. Пошкоджені підприємство та службовий автомобіль.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів