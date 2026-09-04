Самолет Як-40, фото: Государственный музей авиации

https://racurs.ua/n216031-rashisty-udarili-po-samoletam-yak-40-v-julyanah-nardep.html

Ракурс

Російські загарбники вдарили БпЛА по літаках Як-40 Жулянах.

Про це сьогодні, 4 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Попередньо приліт в два старих літака — Як-40, — розповів він.

Гончаренко зазначив, що представники США Віткофф та Кушнер мали прилетіти до Києва в 6 вересня після відвідин Москви 5 вересня:

Вони МАЛИ ПРИЛЕТІТИ в Бориспіль на літаку. Це було на етапі узгодження. Американці сумнівались, але були досить близькі, щоб погодитись. І от декілька хвилин тому назад росіяни вдарили дроном по літаку в Жулянах. Тому скоріш за все Віткофф та Кушнер ПРИЇДУТЬ до Києва в неділю.

Гончаренко зазначив, що ці старі радянські пасажирські Як-40 не літали вже і до війни.