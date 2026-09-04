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Самолет Як-40, фото: Государственный музей авиации
Рашисты ударили по самолетам Як-40 в Жулянах — нардепhttps://racurs.ua/n216031-rashisty-udarili-po-samoletam-yak-40-v-julyanah-nardep.htmlРакурс
Російські загарбники вдарили БпЛА по літаках Як-40 Жулянах.
Про це сьогодні, 4 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Попередньо приліт в два старих літака — Як-40, — розповів він.
Гончаренко зазначив, що представники США Віткофф та Кушнер мали прилетіти до Києва в 6 вересня після відвідин Москви 5 вересня:
Вони МАЛИ ПРИЛЕТІТИ в Бориспіль на літаку. Це було на етапі узгодження. Американці сумнівались, але були досить близькі, щоб погодитись. І от декілька хвилин тому назад росіяни вдарили дроном по літаку в Жулянах. Тому скоріш за все Віткофф та Кушнер ПРИЇДУТЬ до Києва в неділю.
Гончаренко зазначив, що ці старі радянські пасажирські Як-40 не літали вже і до війни.
По суті, Путін посилає сигнал американцям — домовлятись не хочу і не буду. Інакше навіщо ось цей демонстративний удар? Незрозуміло, — наголосив нардеп. — Очевидно, що він також в курсі ідеї того, що Віткофф та Кушнер мали прилетіти з Москви до Києва.