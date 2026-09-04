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Ракурс
Літак Як-40, фото: Державний музей авіації

Рашисти вдарили по літаках Як-40 у Жулянах — нардеп

4 вер 2026, 12:03
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Російські загарбники вдарили БпЛА по літаках Як-40 Жулянах.

Про це сьогодні, 4 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Попередньо приліт в два старих літака — Як-40, — розповів він.

Гончаренко зазначив, що представники США Віткофф та Кушнер мали прилетіти до Києва в 6 вересня після відвідин Москви 5 вересня:

Вони МАЛИ ПРИЛЕТІТИ в Бориспіль на літаку. Це було на етапі узгодження. Американці сумнівались, але були досить близькі, щоб погодитись. І от декілька хвилин тому назад росіяни вдарили дроном по літаку в Жулянах. Тому скоріш за все Віткофф та Кушнер ПРИЇДУТЬ до Києва в неділю.

Гончаренко зазначив, що ці старі радянські пасажирські Як-40 не літали вже і до війни.

По суті, Путін посилає сигнал американцям — домовлятись не хочу і не буду. Інакше навіщо ось цей демонстративний удар? Незрозуміло, — наголосив нардеп. — Очевидно, що він також в курсі ідеї того, що Віткофф та Кушнер мали прилетіти з Москви до Києва.

Джерело: Ракурс


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