Силы обороны в августе уничтожили 4,6 тыс. воздушных целей, скриншот видео

https://racurs.ua/n216032-skolko-raket-i-bpla-sbili-v-avguste-rasskazali-vozdushnye-sily-video.html

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Сили оборони України протягом серпня 2026 року знищили понад 4 тис. 600 повітряних цілей. Також знешкоджено понад 50 тис. БпЛА тактичного рівня.

Про це сьогодні, 4 вересня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема:

25 крилатих ракет Х-101;

одну балістичну ракету «Іскандер-М/KN-23»;

вісім крилатих ракет «Калібр»;

21 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

чотири крилаті ракети «Іскандер-К»;

п’ять протикорабельних ракет «Онікс»;

101 S8000 «Бандероль»;

1 тис. 876 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;

1 тис. 460 ударних БпЛА типу Shahed-238;

1 тис. 31 розвідувальний БпЛА;

820 БпЛА Lancet.

Авіацією Повітряних Сил впродовж серпня здійснено понад 1,9 тис. літаковильотів, зокрема: