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Сили оборони у серпні знищили 4,6 тис. повітряних цілей, скріншот відео

Скільки ракет та БпЛА збили у серпні, розповіли Повітряні сили (ВІДЕО)

4 вер 2026, 13:01
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Сили оборони України протягом серпня 2026 року знищили понад 4 тис. 600 повітряних цілей. Також знешкоджено понад 50 тис. БпЛА тактичного рівня.

Про це сьогодні, 4 вересня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Зокрема:

  • 25 крилатих ракет Х-101;
  • одну балістичну ракету «Іскандер-М/KN-23»;
  • вісім крилатих ракет «Калібр»;
  • 21 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
  • чотири крилаті ракети «Іскандер-К»;
  • п’ять протикорабельних ракет «Онікс»;
  • 101 S8000 «Бандероль»;
  • 1 тис. 876 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
  • 1 тис. 460 ударних БпЛА типу Shahed-238;
  • 1 тис. 31 розвідувальний БпЛА;
  • 820 БпЛА Lancet.

Авіацією Повітряних Сил впродовж серпня здійснено понад 1,9 тис. літаковильотів, зокрема:

  • понад 1,4 тис. — на винищувальне авіаційне прикриття;
  • близько 300 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.

Джерело: Ракурс


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