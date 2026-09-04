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Сили оборони у серпні знищили 4,6 тис. повітряних цілей, скріншот відео
Скільки ракет та БпЛА збили у серпні, розповіли Повітряні сили (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n216032-skilky-raket-ta-bpla-zbyly-u-serpni-rozpovily-povitryani-syly-video.htmlРакурс
Сили оборони України протягом серпня 2026 року знищили понад 4 тис. 600 повітряних цілей. Також знешкоджено понад 50 тис. БпЛА тактичного рівня.
Про це сьогодні, 4 вересня, повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема:
- 25 крилатих ракет Х-101;
- одну балістичну ракету «Іскандер-М/KN-23»;
- вісім крилатих ракет «Калібр»;
- 21 керовану авіаційну ракету Х-59/69;
- чотири крилаті ракети «Іскандер-К»;
- п’ять протикорабельних ракет «Онікс»;
- 101 S8000 «Бандероль»;
- 1 тис. 876 ударних БпЛА типу Shahed-131/136;
- 1 тис. 460 ударних БпЛА типу Shahed-238;
- 1 тис. 31 розвідувальний БпЛА;
- 820 БпЛА Lancet.
Авіацією Повітряних Сил впродовж серпня здійснено понад 1,9 тис. літаковильотів, зокрема:
- понад 1,4 тис. — на винищувальне авіаційне прикриття;
- близько 300 — на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.