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Из колодца на Киевщине получили тела двух мужчин, фото: ГСЧС Киевщины

Тела двух мужчин достали из колодца на Киевщине (ФОТО)

4 сен 2026, 13:57
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На Київщині у Білоцерківському районі з криниці дістали тіла двох чоловіків.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Київщини.

3 вересня до Служби порятунку «101» Білоцерківського району надійшло повідомлення про необхідність допомоги у піднятті на поверхню тіл людей із криниці за адресою: с. Квітневе, вул. Тараса Шевченка, Сквирська територіальна громада, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що у криниці завглибшки близько 20 м знаходяться тіла двох чоловіків. Фахівці ДСНС за допомогою спеціального рятувального верхолазного спорядження здійснили спуск у криницю та провели роботи з підняття тіл на поверхню.

Тіла загиблих передали Нацполіції. Правоохоронці встановлюють причини та обставини трагедії.

З криниці на Київщині дістали тіла двох чоловіків, фото: ДСНС Київщини

Источник: Ракурс


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