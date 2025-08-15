14-летнего подростка спасли из колодца в Луцке (ФОТО)https://racurs.ua/n208498-14-letnego-podrostka-spasli-iz-kolodca-v-lucke-foto.htmlРакурс
У Луцьку рятувальники витягли з колекторного колодязя 14-річного підлітка.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Повідомлення про те, що 14-річний хлопець впав у відкритий колекторний колодязь у Луцьку на вулиці Рівненській надійшло до служби порятунку вчора, 14 серпня, ввечері.
За попередніми даними, група підлітків перебувала на відкритій території, де один із них оступився та провалився у колодязь, — розповіли у відомстві. — Рятувальники за допомогою рятувальної триноги спустилися до потерпілого, зафіксували його у рятувальній косинці та підняли на поверхню.
Постраждалого передали медикам, які після огляду виявили забої та госпіталізували до медичного закладу.
Бережіть дітей — такі пастки смертельно небезпечні! — наголошують у ДСНС.