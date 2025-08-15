Новини
Ракурс
У Луцьку з колекторного колодязя врятували 14-річного підлітка, фото: ДСНС

14-річного підлітка врятували з колодязя у Луцьку (ФОТО)

15 сер 2025, 11:03
У Луцьку рятувальники витягли з колекторного колодязя 14-річного підлітка.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Повідомлення про те, що 14-річний хлопець впав у відкритий колекторний колодязь у Луцьку на вулиці Рівненській надійшло до служби порятунку вчора, 14 серпня, ввечері.

За попередніми даними, група підлітків перебувала на відкритій території, де один із них оступився та провалився у колодязь, — розповіли у відомстві. — Рятувальники за допомогою рятувальної триноги спустилися до потерпілого, зафіксували його у рятувальній косинці та підняли на поверхню.

Постраждалого передали медикам, які після огляду виявили забої та госпіталізували до медичного закладу.

Бережіть дітей — такі пастки смертельно небезпечні! — наголошують у ДСНС.

Джерело: Ракурс


